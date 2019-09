STARKER KONTER DER BITCOIN-BULLEN!

Bitcoin-Bullen sind wieder zurück! Bitcoin-Kurs notiert wieder über der 10.000 US-Dollar Marke.

Das sah gestern noch sehr negativ aus, als der Bitcoin-Kurs die seit Beginn der Bitcoin-Rally am 2. April 2019 gültige Aufwärtstrendlinie durchbrach. Die Gefahr einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung war durchaus gegeben. Doch die Bitcoin-Bullen geben nicht so leicht auf und konnten heute wieder die Marke von 10.000 US-Dollar zurückerobern. Gegen 16:30 Uhr MESZ notiert der Bitcoin zum US-Dollar bei 10.170 US-Dollar. Somit befindet sich der Bitcoin-Kurs wieder zwischen seiner „Rally-Aufwärtstrendlinie“ und der seit dem Jahreshoch bei 13.831 US-Dollar gültigen Abwärtstrendlinie. Eine Entscheidung, in welche Richtung der Bitcoin-Kurs mittelfristig stärker ausschlagen wird, könnte nächste Woche anstehen. Am kommenden Montag öffnet die Kryptobörse Bakkt für institutionelle Anleger ihre Türen. Bakkt ermöglicht auf ihrer Handelsplattform den Handel von Bitcoin-Futures mit täglicher oder monatlicher physischer Lieferung der Coins. Einige Marktteilnehmer sehen darin eine Stärkung des Vertrauens der Institutionen in Kryptowährungen. Bleibt spannend, ob dies auch der Fall sein wird und Bitcoin davon profitieren kann. Kryptowährungen handeln?

