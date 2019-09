Unsere letzte Kommentierung zu Platin überschrieben wir am 13.09. mit „Platin -Startet das Edelmetall einen neuen Anlauf?“.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte sich das Edelmetall auf die Unterstützung von 950 US-Dollar zurückgezogen, nachdem es zuvor an dem Widerstandsbereich 990 / 1.000 US-Dollar scheiterte.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß u.a. „[…] Platin arbeitete in der Folgezeit die skizzierten Bewegungsziele ab, ehe es im Bereich von 990 US-Dollar wieder nach unten abdrehte. Aufgrund des markant ausgebildeten Hochs hat sich die Relevanz dieser Zone als Widerstand nochmals deutlich erhöht. Aus charttechnischer hat Platin aber weiterhin alle Chancen, einen weiteren Angriff in Richtung 990 / 1.000 US-Dollar zu lancieren. Auf der Unterseite ist der aus unserer Sicht zentrale Unterstützungsbereich 883 / 875 US-Dollar nach wie vor intakt. Unter bullischen Aspekten sollte es auch tunlichst dabei bleiben.[…]“



Der zentrale Unterstützungsbereich 883 /875 US-Dollar blieb unberührt, allerdings verpasste es Platin bislang auch, neue Akzente auf der Oberseite zu setzen. Zuletzt bildete sich im Bereich um 925 US-Dollar ein kleiner Boden aus. Die Konstellation ist überaus vielversprechend, zumal sich das Edelmetall am Freitag (20.09.) wieder in Bewegung setzte und mit 946 US-Dollar dicht an die 950er Zone heranrückte. Sollte es Platin gelingen, die 950 US-Dollar zu knacken, könnte noch einmal der Widerstandsbereich 990 / 1.000 US-Dollar aktuell werden. Sollte es auch darüber gehen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Unterseite sollten Rücksetzer nun idealerweise auf den Bereich von 925 US-Dollar begrenzt bleiben. Den zentralen Unterstützungsbereich verorten wir weiterhin auf 883 / 875 US-Dollar.

Das Schwestermetall Palladium zeigt gegenwärtig eindrucksvoll, wie ein Ausbruchsszenario auf der Oberseite zu kreieren ist. Lesen Sie hierzu auch unsere aktuelle Kommentierung vom 20.09. „PALLADIUM - Tür geht auf!“