Lange Zeit dominierte im Dow Jones Ind. eine Handelsspanne. Auf der Unterseite boten die 25.450 Punkte Unterstützung, auf der Oberseite limitierten die 26.400 Punkte. Wir haben das Ganze orange hinterlegt.

Anfang September setzte sich der Index dann in Bewegung und brach über die 26.400 Punkte hinweg aus. Auch der darüber liegende Widerstand bei 26.700 Punkten stellte keine allzu hohe Hürde dar. Mit dem Bereich 27.000 bis 27.400 Punkte notiert der Dow Jones Ind. nun in der „heißen“ Zone. Die Turbulenzen der letzten Handelstage steckte der Index augenscheinlich gut weg. Kräftige Rücksetzer blieben aus, doch gleichzeitig fehlte ihm auch die Kraft, neue Akzente auf der Oberseite zu setzen. Insofern ist die Frage nach wie vor nicht geklärt, ob dem aktuellen Aufwärtsimpuls womöglich doch so langsam die Kraft ausgehen könnte oder ob mit der zögerlichen respektive verhaltenen Entwicklung der letzten Tage die Basis für einen neuen Aufwärtsimpuls gelegt werden könnte?

Ob die neue Handelswoche eine abschließende Klärung herbeiführen kann, bleibt abzuwarten. Es stehen einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, die eine Klärung des Chartbilds zumindest initiieren könnten… Ein kleiner Ausschnitt der anstehenden US-Termine:

Montag (23.09.): u.a. Markit PMI Dienstleistungen, Markit PMI Herstellung

Dienstag (24.09.): u.a. Verbrauchervertrauen ermittelt durch Conference Board

Mittwoch (25.09.) u.a. Daten zum Immobilienmarkt

Donnerstag (26.09.) u.a. Daten zum privaten Konsum, Daten zum BIP

Freitag (27.09.) u.a. Auftragseingänge langlebiger Güter, Verbrauchervertrauen ermittelt durch Reuters/Uni Michigan

Gerade die zweite Wochenhälfte könnte hier also für Impulse sorgen und die aktuelle Seitwärtsbewegung im Dow Jones Ind. beenden.

Kurzum: Der Dow Jones Ind. bewegt sich innerhalb der Zone 27.000 bis 27.400 Punkte und damit innerhalb einer entscheidenden Zone. Ein Ausbruch auf neue Höchststände scheint jederzeit möglich zu sein. Doch so langsam müsste dieser Ausbruch kommen, um das Chartbild zu klären, denn gleichzeitig wirkt der Index mit Blick auf das exponierte Kursniveau doch auch ein wenig „wackelig“ und anfällig für Korrekturen. Insofern sollte ein signifikanter Rücksetzer unter die 27.000er Marke vermieden werden. Sollte es unter die 27.000 Punkte gehen, würden die Unterstützungen bei 26.700 Punkten und 26.450 Punkten in den Fokus rücken.