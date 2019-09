Brent und WTI – Neue Ölkrise – Berechtigt oder nur Sturm im Ölfass?

Bei unseren drei Öl-Inlinern konnten Sie gestern schon die erste erhoffte Anpassung beobachten. Die Inliner mit den WKNs ST8VE5, ST8VE1 und SR12GY liegen nun schon mit einem Plus in den Depots Wir erhoffen uns hier weitere deutliche Kursgewinne in den kommenden Wochen. Eine ausführliche Einschätzung zur aktuellen Lage kommt von Robert Halver für Ophirum.

Mit den Drohnenanschlägen auf zwei saudische Ölanlagen sind mehr als die Hälfte der saudischen und fünf Prozent der globalen Ölproduktion lahmgelegt. Dieser Angebotsschock kommt für viele Wirtschaftsexperten zur Unzeit, ist doch die Weltkonjunktur bereits angeschlagen.