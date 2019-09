Gestern scheiterte die Nel ASA Aktie nur knapp an einem charttechnischen Kaufsignal auf Schlusskursbasis. Wirklich wichtige Nachrichten gab es gestern zwar nicht, doch das jüngst aufgekommene China-Thema wird in der Börsenpresse weiter geköchelt. Gestern ging es bis auf 0,847 Euro nach oben, auf Schlusskursbasis konnte an der Börse in Frankfurt der Ausbruch über das Hindernis bei 0,84 Euro aber nicht gehalten werden. Mit 0,834 ...