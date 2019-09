Heute stand erneut das politische Theater in Washington im Fokus der Märkte! Trump ließ das Transskript seines Gesprächs mit dem ukrainischen Präsidenten veröffentlichen – und es wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Wie ernst der US-Präsident die Lage einschätzt, zeigt zweierlei: er ließ heute Morgen (Washington-Zeit) sämtliche republikanische Senatoren einbestellen, um ihnen das Transskript zu zeigen. Und er versucht die Märkte hochzuhalten mit seiner Aussage, dass ein Deal mit China schneller kommen als man sich vorstellen könne. Trump spielt also auf der Hoffnungs-Klaviatur der Märkte, aber er ist faktisch so angeschlagen wie noch nie in seiner Amtszeit. Warum sollte China den USA und Trump in dieser Situation entgegen kommen mit Konzessionen jenseits der sowieso schmerzfeien Käufe von US-Landwirtschaftsprodukten?

Das Video "Trump und der Ernst der Lage!" sehen Sie hier..