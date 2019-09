Börse Daily am Sonntag mit DAX, MorphoSys, Lanxess, Covestro, United Internet, Tesla, Gold, EUR/HUF, EUR/USD

die Aktie des Biotechnologieunternehmens MorphoSys mit Sitz in Planegg, Bayern, befindet sich seit Ende Juli in einer Seitwärtsbewegung und dabei in der Chart-Formation eines fallenden Dreiecks. Im Bereich von 100 bis 102 Euro befindet sich dabei eine massive Unterstützungszone, die seit Anfang August immer wieder gehalten hat. Zugleich wird der Kurs aber immer weiter durch die obere Begrenzungslinie des fallenden Dreiecks nach unten gedrückt. Es kommt nun viel auf den Gesamtmarkt an.

Kommt es im TecDAX und DAX nach der aktuellen Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend zu einem erneuten Kursrückgang, dürfte MorphoSys auch die bisher gehaltene Unterstützung aufgeben und unter die runde Marke von 100 Euro fallen. In diesem Fall würde sich durch das fallende Dreieck ein Kursziel von etwa 90 Euro ergeben. Auf Schwäche deute auch die aktuellen Notierungen unter dem 50er-EMA (blaue Linie im Chart) hin. Mögliche Kursanstiege dürften weiterhin durch die fallende rote Trendlinie des Dreiecks eingedämmt werden.