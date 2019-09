Es ist, wie es ist. Aktuell hilft es der Aktie von Canopy Growth vergleichsweise wenig, dass sie die Aktie des vermeintlichen Marktführers im Cannabis-Sektor ist. Eine gewisse Lethargie ist bereits im gesamten Sektor auszumachen. Und Canopy Growth kann sich dieser eben nicht vollständig entziehen.

Als wäre diese Gemengelage nicht schon belastend genug, kommen nun verstärkt auch negative Analystenkommentare für Cannabis-Aktien. Nun ist es mit Analystenkommentaren immer so eine Sache, doch unerwähnt wollen wir sie dann auch nicht lassen. Zuletzt senkte die Bank of America Merrill Lynch ihre Einstufung der Canopy-Growth-Aktie auf „neutral“. Das Kursziel für den Wert gaben die Analysten mit 27,0 US-Dollar an. Aktuell notiert die Aktie bei knapp 24,0 US-Dollar.