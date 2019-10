Intel Corporation - Big Player mit Bounce am EMA 50!

Die Aktie konnte den EMA 50 halten und einen Trendumkehr hinlegen!

Symbol: INTC ISIN: US4581401001

Rückblick: Intel Corporation ist einer der klangvollsten Namen in der Halbleiterindustrie und behauptet sich seit den 1960er Jahren erfolgreich im Technologiesektor. Was mit der Herstellung von Arbeitsspeichern auf Halbleiterbasis begann hat sich inzwischen zu einem 100 Mrd. USD schweren Geschäftsmodell (aktuelle Marktkapitalisierung) rund um den Bereich Computer, Netzwerk, Datenspeicherung und Kommunikationslösungen entwickelt. Mit mehr als 107.000 Mitarbeitern erzielte der in Santa Clara, Kalifornieren, beheimatete Konzern im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 70 Mrd. USD. Charttechnisch konnte der Anteilsschein bisher den Widerstand bei ca. 53,35 USD nicht brechen, bildete aber zuletzt ein höheres Hoch am EMA 50 auf Tagesbasis aus und konnte den Bereich rund um 49,50 USD erfolgreich verteidigen.