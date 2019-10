Bayern – Heimat von Unternehmen mit Weltformat

Der BAIX – Bayerischer Aktienindex ist eine Entwicklung der HypoVereinsbank. Dr. Emanuele Buttà ist bei dem Finanzinstitut Vorstand Privatkunden & Private Banking. Im Gespräch mit Richard Pfadenhauer spricht er über die Motive, ein bayerisches Aktienbarometer zu initiieren, und dessen Vorzüge.

Richard Pfadenhauer: 150 Jahre HypoVereins­bank – heute zählt das Bankhaus zu den Global Playern. Was war beziehungsweise ist das Erfolgsgeheimnis?

Dr. Emanuele Buttà: Wir sind tatsächlich schon sehr, sehr lange erfolgreich im Markt – und das vor allem, weil wir uns stets weiterentwickelt haben. Das richtige Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden und der gezielte Einsatz von technologischen Neuerungen haben uns in den letzten 150 Jahren immer erfolgreicher gemacht. Unsere Kunden spiegeln uns das durch ihr über Jahre und Jahrzehnte gewachsenes Vertrauen in uns.

Richard Pfadenhauer: Die Bankenbranche gilt als traditionell. Hightech-Unternehmen wie Apple, Google & Co. wollen sich Stück für Stück etwas von diesem Kuchen ab- schneiden und haben das Geschäft in den zurückliegenden Jahren stark verändert. Wie stellt sich die HypoVereinsbank auf die Veränderungen ein?

Buttà: Die Digitalisierung ist eine Riesenchance, die wir unter anderem nutzen, um unsere Prozesse zu optimieren und noch kundenfreundlicher zu gestalten. Ein Konto können Sie heute bei uns in weniger als 15 Minuten eröffnen statt früher in 80, mit nur einer digitalen Unterschrift und vollkommen papierlos – in allen Filialen, online und mobil. Gleichzeitig haben unsere Mitarbeiter durch verbesserte Prozesse mehr Zeit für die direkte Beratung der Kunden. Denn im Bankgeschäft geht es letztlich um Menschen und um Vertrauen – und das wird auch so bleiben.

Richard Pfadenhauer: 20 der im HDAX® (DAX®, MDAX® und TecDAX®) notierten Unternehmen sind in Bayern beheimatet. Wie erklären Sie sich diese Konzentration?

Buttà: Das Land Bayern bietet eine perfekte Verbindung aus Tradition und Moderne. Große Firmen wie Allianz, BMW, Münchener Rück und Siemens wurden ebenso wie die Vorgänger der HypoVereinsbank zur Zeit der Zweiten industriellen Revolution (ca. 1870–1890, Anm. d. Redaktion) gegründet. Auch zahlreiche der noch heute erfolgreichen Unternehmen aus dem Mittelstand haben ihren Ursprung in dieser Zeit. Mut und Erfindergeist trieben die Unternehmer damals an und dieser Erfindergeist lebt auch heute weiter. Jedes Jahr investieren die hiesigen Unternehmen Milliarden von Euro in Forschung und Entwicklung. Mit Erfolg. Heute zählen viele von ihnen in ihrer Branche zu den Weltmarktführern. Bayerns Stärke basiert jedoch nicht nur auf internem Wachstum. Infineon, Siemens Healthineers oder auch Siltronic wurden zunächst als eigenständige Bereiche in ihrem jeweiligen Großkonzern gegründet. Später wurden sie dann abgespalten, um sich selbstständig weiterzuentwickeln und Wachstumschancen besser zu nutzen. Zudem haben inter­national tätige Hightech-Unternehmen wie Apple, Google, IBM und Microsoft in Bayern Zweigniederlassungen und fördern die Gründung neuer Technolo­gieunternehmen dort. In Bayern herrscht also eine gute Mischung aus Tradition und Moderne, die sich gegenseitig fordert und fördert.