Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktienindices profitierten von der positiven Stimmung, die während des asiatischen Handels vorherrschte, und eröffneten am Dienstag höher, so die Experten von XTB.Aktien aus Italien und Portugal würden am meisten steigen, während der polnische Index WIG20 (W20) (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) am schlechtesten abschneide. [ mehr