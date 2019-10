Weitere negative Nachrichten heizen die Verkäufe an

In der vorgestrigen Börse-Intern war zu lesen, dass die US-Regierung Medienberichten zufolge Kapitalströme nach China erschweren will. Doch während es sich hierbei bislang scheinbar nur um Überlegungen handelt, ist der US-Börsenbetreiber Nasdaq bereits aktiv geworden.

Setzt die Nasdaq bereits die Pläne der US-Regierung um?

Laut einer offiziellen Meldung der zweitgrößten US-Börse nach der New York Stock Exchange werden einerseits die Vorschriften für geplante Börsengänge und die Anforderungen an das durchschnittliche Handelsvolumen verschärft. Andererseits will die Nasdaq eine Börsenzulassung hinausschieben, wenn die Unternehmen keine ausreichende Verbindung zu amerikanischen Kapitalmärkten nachweisen können – etwa in Form von amerikanischen Aktionären oder einer geschäftlichen Präsenz in den Vereinigten Staaten.