Apple-Chef Tim Cook hat sich gegen die Einführung einer Apple-Kryptowährung ausgesprochen. Somit wird Apple nicht Facebook folgen. Zuerst berichtete darüber CNBC.

"Ich denke wirklich, dass eine Währung in den Händen von Ländern bleiben sollte", so Tim Cook. Und weiter: "Ein privates Unternehmen sollte nicht versuchen, auf diese Weise [durch die Gründung einer Kryptowährung] an Macht zu kommen."