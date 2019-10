Kirkland Lake Gold (KL): Swingtrade könnte lukrativ sein

Angeblich verfügt Kirkland Lake Gold über Lagerstätten mit besonders hohem Goldgehalt.

Sichere Häfen wie Edelmetall-Aktien bleiben auf der Long Watchlist. Kirkland Lake Gold mit Breakout Setup

Symbol: KL ISIN: CA49741E1007

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Mit plus 47,5 Prozent in 6 Monaten gehört die Aktie zu den Top-Performern im Gold-Sektor. Nach einer Konsolidierung befindet sich der Kursverlauf jetzt in einer Seitwärtsphase.