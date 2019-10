NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den herben Vortagesverlusten dürften die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte auf Erholungskurs sein. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,76 Prozent höher bei 26 362 Punkten.

Positive vorbörsliche Marktimpulse lieferte US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr signalisiert hatte. Zudem will die Federal Reserve mit dem Kauf von Wertpapieren gegen die Spannungen auf dem US-Geldmarkt vorgehen. Man werde schon bald Maßnahmen zur Aufstockung des Angebots an Liquidität auf den Weg bringen, sagte Powell am Dienstagabend auf einer Wirtschaftskonferenz in Denver.