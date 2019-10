flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. Der japanische Nikkei225 konnte um 0,45 Prozent auf 21.551,98 Punkte zulegen, während der STI und der Kospi zurückfielen. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit überwiegend im negativen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen bei 12.082,89 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex stieg am Dienstag via Xetra um 1,04 Prozent auf 12.094,26 Punkte. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 01. Oktober 2019 bei 12.497,28 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei dem Marken von 12.189/12,262/12.352 und 12.497 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.025 und 11.879 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.790/11.734/11.644 und 11.498 Punkten auszumachen.





