ETHEREUM: WANN KOMMT DER AUSBRUCH?

CFTC-Chef stuft Ethereum als Wirtschaftsgut und nicht als Wertpapier ein. Kommt bald der ETH-Future?

Momentan gibt es viele gute News rund um die nach der Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. So sind die Ethereum-Adressen in den vergangenen sieben Tage um 10 Prozent gestiegen. Auch das Volumen der großen Transaktionen hat sich deutlich erhöht. Die täglichen ETH-Transkationen über 100.000 US-Dollar konnten von 311 auf 543 Transaktionen pro Tag zulegen. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen setzte gestern der Vorsitzende der US-Regulierungsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Heath Tarbert, in einem Interview mit Yahoo Finance auf. Darin erklärte Tabert, dass Ethereum genauso wie Bitcoin kein Wertpapier (Security), sondern ein Wirtschaftsgut (Commoditity) ist, was steuerliche und regulatorische Vorteile mit sich bringt. Darum dürfte es wohl auch nicht allzu lange dauern bis der erste Ethereum-Future auf den Markt kommt. Aus charttechnischer Sicht ist der ETH-Kurs drauf und dran, seine seit dem Jahreshoch Ende Juni bei 361 US-Dollar gültige Abwärtstrendlinie zu durchbrechen. Eine größere Kursrally liegt dann im Bereich des Möglichen mit Kurszielen von 230 US-Dollar und 256 US-Dollar.

