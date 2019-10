Wirecard – das war zu erwarten

Auf Feingold Research hatten wir ihnen heute einen Trade auf Wirecard vorgestellt – 30 Prozent waren innerhalb von einem Tag im Kasten. In unserem Börsendienst hatten wir keinen kurzfristigen Trade auf Wirecard gemacht – bis jetzt , ein Limit liegt im Markt. Dafür hatten wir ihnen am Morgen die entscheidende Marke mitgegeben – 125. Darüber ging es für Wirecard nicht. Wir stellen ihnen den Newsletter einmal beispielhaft zur Verfügung, damit Sie sehen was Sie erwartet.

Liebe Abonnenten,

Daniel fasst die Causa Wirecard noch einmal in einem ausführlichen Video zusammen.