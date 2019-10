Das wird ein heißes Wochenende werden! Am Samstag die Abstimmung über den Brexit-Vertrag mit der EU im britischen Parlament - und momentan sieht es eher so aus, als würde Johnson auch diese Abstimmung verlieren (und dann eine Verschiebung des Brexit-Termins beantragen müssen). Ebenfalls am Wochenende dürften dann in Hongkong die Dinge wieder eskalieren - die Demokratiebewegungen hat wieder mobilisiert und dürfte damit die derzeit so täuschend echt aussehende Harmonie zwischen den USA und China stören. China heute mit dem schwächsen Wachstum seit Aufzeichnung der Daten (nur +6,0% und damit weniger als die erwarteten 6,1%) - der Handelskrieg verstärkt offenkundig den Abschwung. Und an der Wall Street zeigen sich einige Widersprüche, die sich bald in heftigen Kurs-Bewegungen ausdrücken dürften..

Das Video "China und Brexit!" sehen Sie hier..