Der japanische Leitindex steckt noch immer inmitten einer ausgeprägten Bodenbildung, die sich bereits seit Monaten zieht. Aktuell steht der Index wieder einmal davor, einen wichtigen Widerstand zu überwinden, um so das Thema „Bodenbildung“ womöglich doch noch bald erfolgreich abschließen zu können.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nikkei 225 hieß es am 29.09. u.a. „[…] Der japanische Leitindex konnte sich in den letzten Handelstagen zwar erholen, doch der eigentliche Befreiungsschlag blieb bislang aus. Um die Bodenbildung abzuschließen, müsste der Index über die 22.700 Punkten laufen. In der aktuellen Gemengelage scheint dieses jedoch ein schwieriges Unterfangen zu werden. Nachdem der Index zuletzt ein wenig zurückkam, dürfte es kurzfristig eher darum gehen, Rücksetzer auf 21.650 bzw. 21.350 Punkte zu begrenzen.“

Und genau jener Widerstandsbereich um 22.700 Punkte steht aktuell zur Disposition. Die Basis für den aktuell zu beobachtenden Aufwärtsimpuls wurde aus charttechnischer Sicht kürzlich mit dem erfolgreichen Test der Unterstützungszone um 21.350 Punkte inkl. der 200-Tage-Linie gelegt. Die Hoffnung auf weitere Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gab den notwendigen Rückenwind. Wie wichtig eine Lösung im Handelsstreit wäre, zeigt auch ein Blick auf die aktuellen Wirtschaftsdaten des exportorientierten Japans.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Idealerweise spielen sich Rücksetzer im Nikkei 225 nun deutlich oberhalb von 22.000 Punkten ab. Das würde den Druck auf die 22.700er Marke aufrechterhalten. Diesen massiven Widerstand gilt es, zu überwinden, um so eine große Dreiecksformation über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufzulösen. Gelingt dieses, sollten zügig die 23.000 Punkte überwunden werden, um den Ausbruch weiter zu bestätigen.

Neben zahlreichen japanischen Konjunkturdaten gilt es zudem, die anstehende Leitzinsentscheidung (31.10.) der Bank of Japan im Auge zu behalten.