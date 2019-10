(JK-Trading.com) – Das technische Bild hat sich im DAX am Dienstag im unspektakulärem Handel nicht verändert.

Demnach stabilisierte sich der deutsche Leitindex zwischen 12.700 und 12.800 Punkten und mit Ausblick auf die anstehende EZB-Leitzinsentscheidung darf wohl auch am Mittwoch kaum mit Impulsen gerechnet werden.

Demnach bleibt es zunächst dabei, dass infolge der Stabilisierung oberhalb von 12.600 Punkten weiter grundsätzlich neue Jahreshochs ein Thema bleiben.

Eine Markierung neuer Jahreshochs und Bruch über die letztwöchigen Übertreibungshochs um 12.820 Punkte würde weitere Aufschläge bis mindestens in den Bereich um 12.900 Punkte sehr realistisch werden lassen.

Auf der Kehrseite sendet die potentielle, bearishe Divergenz auf Stundenbasis im RSI(14) allerdings Warnsignale und mahnt Chance-Risiko-Verhältnis-technisch zur Vorsicht.

Kommt es demnach zu einem Fall unter die wichtige Unterstützung um 12.600 Punkte, würde diese Divergenz bestätigt und eine tiefere Korrekturbewegung bis in den Bereich um 12.400 Punkte würde in den kommenden Tagen rein technisch denkbar, auch wenn durch die EZB am Donnerstag die Karten grundsätzlich neu gemischt würden.

