Die Stimmung ist gekippt: galten nachhaltige Investments noch vor einiger Zeit als ein nettes Spielzeug, stehen sie heute ganz oben auf der Agenda. Und kein Produktanbieter kommt darum herum. Das aber liegt nicht an der noch überschaubaren Nachfrage. Gefährlicher sind die Risiken, die sich aus dem „Nicht-Mitmachen“ ergeben.

Grundsätzlich erwachsen aus den für die Nachhaltigkeit oft herangezogenen ESG-Kriterien einige Risiken. Die Regulierung sieht dabei vor allem physische Risiken und solche, die sich aus dem Übergang in eine nachhaltige Wirtschaftsweise ergeben. So können mehr Extremwettersituationen Versicherer viel Geld kosten oder auch Lieferketten unterbrechen. Dürren könnten die Landwirtschaft schädigen, Wassermangel könnte Kraftwerke ausfallen lassen und so weiter.

Risiken durch den Übergang zu einer CO 2 -optimierten Wirtschaft bestehen vor allem in politischen Eingriffen wie Steuererhöhungen oder Verboten. Wenn etwa Öl und Gas deutlich teurer werden, sind manche Industriezweige nicht mehr wirtschaftlich. Unternehmen werden sich sehr schnell umstellen müssen – oder verschwinden. Bauen würde sich nochmals stark verteuern, wenn neue Formen der Dämmung vorgeschrieben würden. Und ein – in Jahren umzusetzendes – Verbot etwa des Verbrennungsmotors würde eine ganze Branche von heute auf morgen zum Umbau zwingen.

All dies stellt große Risiken für Unternehmen und deren Aktionäre dar. Es ist aber zu managen, indem eine weitere Dimension von Daten in die Betrachtung einbezogen wird. Noch sind die ESG-Kriterien zwar sehr unterschiedlich, von einer einheitlichen Linie ist noch nichts zu sehen. Trotzdem lässt sich auch hier ein Mainstream der Nachhaltigkeit erkennen. Und in dem sollten die beobachteten Unternehmen mitschwimmen.

Was aber eine weitaus größere und schwerer zu managende Größe darstellt ist die öffentliche Meinung. Stimmungen entwickeln sich auch in diesem Umfeld sehr schnell und wer weiß, ob die wegen ihrer schnellen Produktion gelobten und an der Börse hofierten neuen Textilunternehmen etwa nicht irgendwann als umweltvernichtende Konsumbefeuerer angesehen und an der Börse gemieden werden. Als Vermögensverwalter ist es wichtig, sich der langfristigen Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen sicher zu sein. Hier ist es insofern wichtig, zukünftige Veränderungen beim Blick auf Nachhaltigkeit einzukalkulieren. Denn das größte Risiko wäre es, wenn die eigenen Anlagen sehr plötzlich nur noch Ramsch sind, weil sich die Stimmung dreht.