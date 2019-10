Die Aktie des kanadischen Edelmetallproduzenten Pan American Silver steckt noch immer inmitten der Konsolidierung. In den letzten Handelstagen bzw. –wochen bildete sich eine vergleichsweise enge Handelsspanne aus. Diese Handelsspannen suggerieren eine Art Pattsituation zwischen den Lagern und münden nicht selten in dynamischen Bewegungsimpulsen, wobei deren Richtung im Vorfeld offen ist.

Von Ende Mai bis Anfang dieses Monats bildete die Aktie ein fulminantes Rallyszenario aus und legte um über 80 Prozent zu. Mit knapp 19,5 US-Dollar wurde ein imposantes Hoch markiert. Von diesem hat sie sich mittlerweile deutlich entfernt.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.09. hieß es in Bezug auf die charttechnische Verfassung u.a. „[…] Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn der Wert die 16,0 US-Dollar verteidigen könnte. Sollte es darunter gehen, würde das Thema „obere Trendwende“ neue Nahrung bekommen. Solange dieser Fall nicht eintritt, bleibt die „Hoffnung“, dass sich die Konsolidierung weiterhin in geordneten Bahnen abspielen wird, denn nichts anderes passiert gerade im Edelmetallbereich respektive in der Aktie von Pan American Silver – eine vergleichsweise geordnete Konsolidierung nach einer (beeindruckenden) Aufwärtsbewegung.“

Die Konsolidierung verläuft noch immer innerhalb geordneter Bahnen. Zwar konnte die Aktie die 16,0 US-Dollar nicht ganz halten, bildete jedoch bereits im Bereich von 15,5 US-Dollar die nächste tragfähige Unterstützung. In der aktuellen von der Konsolidierung bei Gold und Silber geprägten Phase gelingt es ihr aber (noch) nicht, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das Ergebnis ist die Ausbildung der engen Handelsspanne 15,5 US-Dollar bis 16,5 US-Dollar. Seit Anfang Oktober geht bereits dieses „Spielchen“. Somit könnte sich ordentlich Bewegungsdynamik aufgebaut haben bzw. auch noch weiter aufbauen.

Am 6.11. wird das Unternehmen seine Q3-Daten der Öffentlichkeit präsentieren. Dass es bis dahin in dieser Range weitergehen könnte, ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Sollte jedoch zuvor bei Gold und Silber etwas Entscheidendes passieren, könnte die Handelsspanne auch früher ad acta gelegt werden. Aus charttechnischer Sicht gilt: Oberhalb von 16,5 US-Dollar winkt ein Fortsetzung der Bewegung auf 18,0 US-Dollar, während es unterhalb von 15,5 US-Dollar noch einmal in Richtung 14,0 US-Dollar gehen könnte.