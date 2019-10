Aktienmarktprognose: 2020 - Crash oder Boom?

Liebe Leserinnen und Leser,

der S&P500 ist ein großer Aktienindex, der eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Der Philadelphia Semiconductor Index gilt als vor laufender Indikator für den S&P500. Speicherchips und jede Art von Halbleitern werden in allen wichtigen Zukunftsmärkten benötigt. Wirtschaftliches Wachstum steht deshalb in einem engen Zusammenhang mit dem Bedarf an Halbleitern. Lässt die weltweite Nachfrage für Chips nach, dann könnte das ein Frühsignal für einen Kurszusammenbruch sein.

Das Video vergleicht den Halbleiterindex mit dem S&P500 und bietet eine Prognose für die nächsten Monate. Außerdem gibt es Empfehlungen zu den wichtigsten Halbleiteraktien.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Christian Lukas

Jetzt kostenlosen Börsenreport anfordern:

http://www.tradingwoche.de

Hier geht´s zur: Video-Analyse