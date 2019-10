Rohstoffinvestments – eine antizyklische Alternative?

Rohstoffe als längerfristiges Investment

Der globale Rohstoffsektor gilt allgemein als stark zyklisch. Das führt viele Anleger in Versuchung, ihren Ein- und Ausstieg zeitlich auf den Konjunkturverlauf abzustimmen. Wir haben Verständnis für diese Haltung. Ein falsches Timing beendet manche Karriere vorschnell, wohingegen die Wahl des richtigen Zeitpunkts äußerst positive Folgen haben kann. Der gebannte Blick auf die kurzfristigen Konjunkturaussichten ist von daher nur natürlich. Allerdings kann die Verengung des Blicks auf kurze Zeiträume dazu führen, dass die erheblichen Vorteile einer längerfristigen Perspektive übersehen werden.

Wir ermuntern Anleger, ein Investment im Rohstoffsektor als Teil ihrer langfristigen Asset-Allokation in Betracht zu ziehen und in Rohstoffen ein Investment zu sehen, nicht bloß ein Trading-Objekt. Im Unterschied zu anderen Segmenten des Markts haben Rohstoffaktien (also Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Roh- und Werkstoffe, Energie und Landwirtschaft) gezeigt, dass sie mit dem breiten Aktienmarkt auf lange Sicht negativ korrelieren können. Dabei haben sie das Potenzial, ähnlich hohe Renditen abzuwerfen.

» Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen