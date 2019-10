Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten stand zuletzt ein wenig unter Druck, konnte sich aber im Zuge der Quartalszahlenveröffentlichung wieder etwas Luft verschaffen. Fast wäre sogar der charttechnische Befreiungsschlag gelungen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.09. rückten wir die charttechnische Konstellation in den Fokus. So hieß es damals u.a. „[…] Ein wenig Unbehagen verursacht das zuletzt ausgebildete Kursmuster, denn dieses könnte man auch in das Schema einer S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen. Diese SKS-Formationen sind potentielle Trendwendeformation. Vor diesem Hintergrund haben die 3,25 US-Dollar als Unterstützung eine noch größere Relevanz. Noch hat sich diese Formation aber nicht bestätigt. Kurzum: Die Konsolidierung läuft und erreicht nun mit dem Bereich um 3,25 US-Dollar eine „heiße“ Zone. Darunter sollte es nicht gehen. Tritt dieser Fall ein, muss mit einer Ausweitung der Bewegung bis in den Bereich von 2,90/2,80 US-Dollar gerechnet werden. Auf der Oberseite gilt hingegen, dass ein Ausbruch über die 3,80er Marke das Chartbild klären sollte. [...]“



Zwischenzeitlich stand die Zone um 3,25 US-Dollar ein ums andere Mal unter Druck. Trotz leichter „Beschädigungen“ blieb die Unterstützung jedoch intakt. Damit verfügt die Aktie weiterhin über eine interessante Ausgangslage. Die damals noch drohende potentielle SKS-Formation hat sich mittlerweile in eine Schiebezone „transformiert“.

Aktuell dominieren die Bereiche um 3,25 US-Dollar auf der Unterseite und 3,75 US-Dollar auf der Oberseite. Als Reaktion auf die starken Zahlen probte die Aktie Ende der vergangenen Woche bereits den Ausbruch, letztendlich (noch) ohne Erfolg.

Die von Yamana Gold vorgelegten Zahlen konnten durchaus überzeugen. Die Produktion sank im dritten Quartal 2019 allerdings auf 209.923 Unzen Gold und 2,484 Mio. Unzen Silber nach 268.843 Unzen Gold und 4,549 Mio. Unzen Silber im entsprechenden Vorjahresquartal. Das hatte Auswirkungen auf den Umsatz. Dieser reduzierte sich auf 357,8 Mio. US-Dollar, nach 424,7 Mio. US-Dollar in Q3/2018. Die im Jahresvergleich höheren Verkaufspreise für Gold und Silber kompensierten aber den Produktionsrückgang teilweise. Besonders positiv reagierte der Markt auf das Ergebnis.

Yamana Gold wies einen Nettogewinn in Höhe von 201,3 Mio. US-Dollar oder EPS in Höhe von 0,21 US-Dollar aus. Der adjustierte Nettogewinn wurde mit 49,5 Mio. US-Dollar oder 0,05 US-Dollar angegeben und lag über den Erwartungen. Entsprechend positiv fielen die Reaktionen aus. Die Aktie „zuckte“ in Richtung 3,75 US-Dollar.

Kurzum: Die starken Quartalsdaten dürften sich zunächst weiter stabilisierend auswirken. Aus charttechnischer Sicht bleiben die genannten Begrenzungen der Range das Maß der Dinge…