Mit Spannung wurden die Q3-Daten des britischen Ölkonzerns erwartet. Aufgrund der im Berichtszeitraum schwächeren Öl- und Gaspreise waren die Erwartungen des Marktes nicht ganz so hoch gesteckt. Unterm Strich lieferte BP ein sehr robustes Zahlenwerk ab, wusste hierbei sogar in einigen Punkten positiv zu überraschen und dennoch kam die Aktie nicht in Tritt…

Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten. In unserer letzten Kommentierung vom 28.10. hieß es hierzu u.a. „[…] Die Aktie steht vor einem veritablen Widerstandscluster. Abwärtstrend, diverse Horizontalwiderstände sowie die im Bereich von 5,33 GBP laufende 200-Tage-Linie formieren zwischen den 5,15 GBP und 5,33 GBP den aus unserer Sicht zentralen Widerstandsbereich. Sollte es darüber gehen, stünde die Tür in Richtung 5,65 GBP offen. Idealerweise geht es nun nicht mehr unter die 5,00 GBP; in jedem Fall ist ein Bruch der 4,8 GBP zu vermeiden. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. […]“.



Die Zahlen vermochten es bislang nicht, der Aktie neuen Schwung zu verleihen. Die Zone 5,15 / 5,33 GBP dominiert weiterhin das Geschehen auf der Oberseite. Den gestrigen Handelstag (29.10.) beendete der Wert knapp unterhalb von 5,00 GBP. Sollte sich weiteres Abwärtsmomentum kreieren, könnten noch einmal die 4,80 GBP aktuell werden. Sollte es darunter gehen, wird es prekär.

Die Q3-Daten fielen wie eingangs bereits angerissen aus unserer Sicht sehr robust aus und wussten durchaus zu gefallen. Infolge der schwächeren Öl- und Gaspreise sank der Umsatz im 3. Quartal 2019 aber auf 68,291 Mrd. US-Dollar; nach 79,468 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2018. BP gab den bereinigten Gewinn mit 2,254 Mrd. US-Dollar an, nach 3,838 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal. Abschreibungen drückten das Ergebnis schließlich auf einen Nettoverlust in Höhe von -0,749 Mrd. US-Dollar. Der operative cash flow wurde mit 6,5 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 6,6 Mrd. US-Dollar. Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte das Unternehmen noch einmal seine Quartalsdividende.