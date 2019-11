In den vergangenen Wochen sind die globalen politischen Risiken gesunken. Derzeit wird ein Teilhandelsabkommen zwischen den USA und China ausgehandelt.

Gilles Moëc, Chief Economist bei AXA IM: „In den vergangenen Wochen sind die globalen politischen Risiken gesunken. Derzeit wird ein Teilhandelsabkommen zwischen den USA und China ausgehandelt. Zudem wurde Großbritannien eine zusätzliche Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2020 von der EU angeboten, um einen „No Deal“-Brexit zu vermeiden. Eine Lösung ist allerdings noch immer nicht in Sicht.”

Zwar sind die politischen Risiken gesunken, der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie das Thema Brexit bleiben aber weiterhin Belastungsfaktoren für Investoren. Eine Lösung scheint noch lange nicht in Sicht.

Das Ausbleiben positiver Nachrichten, kann die allmähliche Konjunkturverschlechterung nicht stoppen. Die globale Schwäche des verarbeitenden Gewerbes steht jedoch nicht mehr im Vordergrund.

Vorerst hat die US-Notenbank noch etwas Spielraum. In Europa gehen wir aufgrund des aktiven Septembers von keinen weiteren Maßnahmen aus.

"Während einige Tail-Risiken zurückgehen - wie z.B. eine weitere Eskalation des Handelskrieges oder ein Brexit ohne Deal - verschwindet die Unsicherheit nicht. Zwar konnte Schlimmeres abgewendet werden, ein Zeichen für Entwarnung ist das aber nicht – zumindest nicht, was den Rückgang im Datenfluss angeht. Die Schwäche rührt nicht mehr allein vom verarbeitenden Gewerbe her, sondern breitet sich nun auf den Dienstleistungssektor in den USA und Europa aus. Noch ist unklar, ob sich dies auf den Arbeitsmarkt auswirken wird – wenn ja, würde sich das auch in den Verbraucherausgaben widerspiegeln, den derzeit einzigen sicheren Treibern der Weltwirtschaft. Ohne einen entsprechenden Vertrauensschub wäre dies normalerweise der nächste Schritt. Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Wettlauf mit der Zeit. In nur wenigen Monaten wird der Abschwung an Fahrt aufnehmen und sich selbst verstärken.

In den USA trösten einige halbwegs ordentliche geldpolitischen Maßnahmen über den Einbruch hinweg. Der Offenmarktausschuss der Fed hat in seiner jüngsten Sitzung am 30. Oktober die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt, und zumindest für dieses Jahr scheinen keine weiteren Zinssenkungen anvisiert zu sein. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) hingegen fällt es schwer, eine Handlungseinschätzung für die nächsten Monate abzugeben, es sei denn, die Situation nimmt katastrophale Ausmaße an.