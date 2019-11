Welche Vermögensverwaltenden Fonds erzielten im lfd. Jahr 2019 die besten, welche die schlechtesten Performanceergebnisse?

In den ersten neun Monaten 2019 konnten alle Vermögensverwaltenden Kategorien positiv performen. Ausschlaggebend dafür waren die guten Entwicklungen an den weltweiten Aktien- und Anleihemärkten. Wie das Segment der Vermögensverwaltenden Fonds profitieren konnte, haben die Analysten von MMD anhand von rund 1.300 Vermögensverwaltenden Fonds untersucht.

Entwicklung der Vermögensverwaltenden Fonds

Wie konnte das Segment der Vermögensverwaltenden Fonds das wirtschaftliche Umfeld nutzen?

Die Wertentwicklung der VV-Fonds, gemessen am MMD-Index All Fund, lag in den vergangenen neun Monaten bei 9,76%. Die VV-Fonds konnten sich durch aktives Risikomanagement auszeichnen und die maximalen Verluste im Vergleich zu ihren Benchmarks minimieren. „Die maximalen Draw-Downs, also der maximale Verlust in diesem Zeitraum, fällt bei allen vier Anlagestrategien niedrig aus“, so Nicolai Bräutigam von der MMD Analyse & Advisory GmbH.