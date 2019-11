In der abgelaufenen charttechnischen Besprechung vom 23. Oktober 2019: „Lufthansa: Aktie startet wieder durch!“ wurde beim Wertpapier der Deutschen Lufthansa auf eine inverse SKS-Formation als potenzielle Trendwendemöglichkeit hingewiesen, dieses Szenario ist genau wie erwartet eingetreten und hat das Papier mithilfe der heute vorgelegten Quartalszahlen direkt in die Zielzone aus Juni dieses Jahres geschoben. Damit rückt nun auch der mittelfristige Abwärtstrend in den unmittelbaren Fokus der Aktionäre, noch etwas Luft besitzt das Papier der Lufthansa auf der Oberseite, bis es zu einem Test und anschließenden Gewinnmitnahmen kommt. Diese könnten aber auch aufgrund des heutigen Kursanstiegs sehr viel rascher einsetzen, die Aktie ist gemessen an der durchschnittlichen Volatilität aktuell stark überkauft. Mittelfristig wird das Chartbild für ein Long-Investment auf einer längeren Zeitebenen langsam sehr viel interessanter.