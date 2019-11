FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1033 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Sie konnte die Verluste der vergangenen Woche vorerst stoppen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1041 (Freitag: 1,1034) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9057 (0,9063) Euro.

Zum Wochenstart wurden in der Eurozone nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA blieben die Anleihemärkte wegen eines Feiertags geschlossen und fielen als Impulsgeber ebenfalls aus. Mehr Bewegung gab es hingegen beim britischen Pfund, das am Nachmittag deutlich zulegte.