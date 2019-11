Seit heute kann eine neue Anleihe der Deutsche Rohstoff gezeichnet werden. Die Zeichnung endet voraussichtlich am 4. Dezember. Die Emission der fünfjährigen Anleihe hat ein Volumen von 100 Millionen Euro. Die jährliche Verzinsung der Anleihe liegt bei 5,25 Prozent. Vermutlich am 6. Dezember soll der Handel der neuen Anleihe im Freiverkehr in Frankfurt starten.Investoren der bis 2021 laufenden Anleihe können ihre Papiere ...