Heute wird Donald Trump in New York eine Rede zur Hadelspolitik halten (ab 18.00Uhr) - das dürfte das wichtigste Ereignis sein in dieser Woche. Laut jüngsten Meldungen dürfte der US-Präsident die Einführung von Zöllen gegen die EU weitere sechs Monate verschieben. Die Aktienmärkte sind nach wie vor extrem optimistisch und erwarten einen baldigen Deal zwischen den USA und China, und das trotz der jüngsten Verschärfung der Tonlage vor allem seitens Chinas. Gleichzeitig die Positionierungen an den Märkten weiter in Extrembereichen. Gestern sorgte vor allem Boeing für eine Dehung der Märkte mit der wohl unsubstantiierten Meldung, dass die 737Max im Januar wieder fliegen könnten. Heute wieder Deutschland im Fokus mit dem ZEW Index..

