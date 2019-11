Aberdeen Standard Chairman Martin Gilbert: „Anleger müssen sich auf geringeres Wachstum einstellen“

„‚Niemand kauft eine Farm, weil er denkt, dass es nächstes Jahr regnen wird. Man kauft sie, weil man denkt, dass es eine gute Investition über 10 oder 20 Jahre ist.‘ – Warren Buffett

Auch wenn ich in den kommenden zwölf Monaten nicht mit einer globalen Rezession rechne, müssen wir uns wohl auf ein schwächeres Wachstum einstellen. Nehmen wir uns die Worte von Warren Buffett zu Herzen, so sollten wir uns bei langfristigen Anlageentscheidungen nicht von einem erwarteten Abschwung beeinflussen lassen. Es stimmt, dass sich das Weltwirtschaftswachstum abkühlt. In seinem jüngsten Bericht hat der IWF seine Wachstumsprognose für 2019 auf 3% und damit auf den niedrigsten Stand seit der globalen Finanzkrise gesenkt. In den Industrieländern wird dieses Jahr ein Wachstum von 1,7% erwartet, nachdem 2018 noch +2,3% erreicht worden waren. Selbst für die von mir favorisierte Region Asien wird lediglich ein Wachstum von 5% prognostiziert – der niedrigste Wert seit der globalen Finanzkrise. Asien bleibt aber dennoch die wachstumsstärkste Region weltweit und stellt mehr als zwei Drittel des globalen Wachstums.