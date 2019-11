Das Zinstief könnte hinter uns liegen – zum Leidwesen von Gold

Am Freitag vergangener Woche hatte ich geschrieben, dass die Stimmung an den Börsen derzeit überwiegend bullish ist und sich die Anleger eindeutig im „risk-on“-Modus befinden. Dies zeigt sich nicht nur am Aktienmarkt, wo, wie ebenfalls am Freitag bereits beschrieben, defensive und konjunkturunabhängige Titel jüngst gemieden und spekulative sowie konjunktursensible Werte bevorzugt wurden. Auch Anleihen sowie Gold, die als sichere Häfen gelten, werden aktuell gemieden bzw. verstärkt auf den Markt geworfen.

Korrektur im Bund-Future weitet sich aus

So hatte ich am 22. Oktober bereits eine ABC-Korrektur im Bund-Future identifiziert. Die Welle C will allerdings bis heute kein Ende nehmen.