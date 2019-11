PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag im Schlepptau einer fortgesetzten Rekordrally an der Wall Street Gewinne verbucht. Neue Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit stützte zu Wochenschluss im frühen New Yorker Handel die Kurse und sorgte auch hierzulande dafür, dass es der Markt klar ins Plus schaffte.

Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,62 Prozent höher bei 3711,61 Punkten in das Wochenende. Im Vergleich zur Vorwoche hat er damit ein Plus von 0,3 Prozent eingefahren. Der französische Cac 40 stieg am Freitag um 0,65 Prozent auf 5939,27 Punkte. Der britische FTSE 100 hingegen legte nur um 0,14 Prozent zu. Er schloss bei 7302,94 Punkten.