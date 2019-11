FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag etwas zugelegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1089 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Der amerikanische Dollar fiel dagegen etwas zurück, nicht gegenüber dem Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1059 Dollar festgesetzt.

Seit Wochenbeginn bewegt sich der Euro nur wenig von der Stelle. Dies dürfte nicht zuletzt auf einen Mangel an entscheidenden Konjunkturdaten zurückzuführen sein. Den stärksten Einfluss auf den Wechselkurs üben Nachrichten zum politischen Verhältnis zwischen den USA und China aus. Diese sind überwiegend negativ.