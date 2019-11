× Artikel versenden

DAX-FLASH Leicht im Plus, auf Wochensicht aber im Minus

Der Dax wird am Freitag mit einem moderaten Kursaufschlag erwartet. Gut zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,17 Prozent auf 13 160 Punkten. Am Dienstag dieser Woche hatte sich der Dax mit in der …





