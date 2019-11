Der Nasdaq 100 legte in den letzten Handelswochen und –monaten eine überaus beeindruckende Rally an den Tag und konnte auch nach unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle weiter zulegen. Zuletzt schien die Aufwärtsbewegung jedoch an Kraft und Dynamik zu verlieren. Gerät die Rally nun ins Wanken?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß in Bezug auf den Nasdaq 100 u.a. „[…] Wie könnte es nun weitergehen? Von den überkauften Tendenzen einmal abgesehen, dominieren aktuell die Kaufsignale. Mit dem Ausbruch über die 8.000er Marke wurde ein starkes Kaufsignal generiert. Positiv stimmt zudem, dass die Ausbruchsbewegung bereits an Höhe gewonnen hat. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg auf der Oberseite nun erst einmal frei. Etwaige Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 8.000 Punkten ab. Auch ein Abtauchen auf 7.900 Punkten wäre aus bullischer Sicht noch zu tolerieren. Es wäre jetzt auch nicht unüblich, dass der Markt noch einmal den Ausbruch bestätigen möchte und es im Zuge dessen durchaus zu einem Test des Ausbruchsniveaus kommen könnte. […]“



Der Nasdaq 100 nutzte das frische Signal, das sich mit dem Ausbruch über die 8.000er Marke generiert hatte und nahm zunächst weiter Fahrt auf. Der robuste Verlauf der US-Quartalsberichtssaison sowie die Hoffnungen auf eine baldige Teil-Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China trieben den Index an. Mit knapp 8.370 Punkten markierte er kürzlich ein eindrucksvolles Rekordhoch. Danach begannen die Kurse ein wenig zu bröckeln. Ernüchterung in Bezug auf eine schnelle Einigung im Zollstreit initiierte diese Entwicklung.

Möglicherweise muss der Nasdaq 100 nun erst einmal den stark überkauften Tendenzen Tribut zollen. Eine Konsolidierung wäre mit Blick auf die fulminante Aufwärtsbewegung der letzten Zeit auch dringend notwendig. Eine Abkühlung könnte den Boden für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bereiten. Nur allzu viel charttechnisches Porzellan sollte hierbei nicht zerschlagen werden. Insbesondere die Zone 8.000 / 7.900 Punkte (das ehemalige Ausbruchsniveau) gilt es hierbei zu beachten. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet und das Thema Top-Bildung diskutiert werden. Diesbezüglich sei auf die potentielle bärische Keil-Formation (rot dargestellt) verwiesen. Diese würde an Relevanz gewinnen, sollte der Index signifikant unter die 7.900 Punkte abtauchen.

Kurzum: Der Eintritt in eine Konsolidierungsphase zeichnet sich ab. Dieses Szenario wäre obsolet, sollte der Nasdaq 100 neue Rekordhochs erklimmen können. Auf der Unterseite gilt unsere Aufmerksamkeit der Zone 8.000 / 7.900 Punkte. Diese könnte sich zudem mit der „heranbrausenden“ 200-Tage-Linie weiter verstärken und so eine noch größere Bedeutung erlangen.