Das letzte Mal thematisierten wir Marathon Oil Ende Oktober, nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Q3-Daten des Unternehmens.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 28.10. hieß es u.a. „[…]Nachdem diverse Bodenbildungsversuche scheiterten, unternimmt die Aktie seit Anfang Oktober einen weiteren und bildete im Bereich 11,0 bis 12,0 US-Dollar eine vergleichsweise enge Handelsspanne aus. Aktuell steht die Oberseite der Range unter Druck. Die Aktie profitiert von der guten Entwicklung der Aktienmärkte und der jüngsten Erholung der Ölpreise. Wie nachhaltig das Ganze sein wird, ist fraglich. Eine signifikante Entspannung tritt aus unserer Sicht erst ein, sollte es der Aktie gelingen, die Zone 14,5 / 15,0 US-Dollar inkl. der 200-Tage-Linie zu überwinden. Ein weiterer relevanter Widerstand liegt diesem Bereich vorgelagert bei 13,0 US-Dollar. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Möglicherweise geben die anstehenden Q3-Daten wichtige Impulse.“



Die wichtigen Impulse gab es allerdings nur unmittelbar vor den Zahlen, als die Aktie – womöglich in Erwartung starker Daten – die 12,0 US-Dollar hinter sich lassen konnte und in Richtung 13,0 US-Dollar marschierte. Die Q3-Daten selbst konnten der Erwartungshaltung des Marktes offenkundig nicht gerecht werden. Marathon Oil gab den Umsatz für das September-Quartal 2019 mit 1,35 Mrd. US-Dollar an, nach 1,67 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2018. Das Unternehmen wies einen Gewinn in Höhe von 165 Mio. US-Dollar (EPS von 0,21 US-Dollar) aus, nach einem Gewinn in Höhe von 254 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal aus. Der adjustierte Nettogewinn wurde für Q3/2019 mit 111 Mio. US-Dollar angegeben, nach 200 Mio. US-Dollar in Q3/ 2018.

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Geschehen nun in den Bereich 12,0 US-Dollar bis 13,0 US-Dollar verlagert. Ein Ausbruch über die 13,0 US-Dollar würde weiterhin die Zone Zone 14,5 / 15,0 US-Dollar inkl. der 200-Tage-Linie auf die Agenda setzen, wohingegen ein Rücksetzer unter die 12,0 US-Dollar noch einmal die 11,0 US-Dollar und damit das aktuelle 52-Wochen-Tief ins Spiel bringen könnte.