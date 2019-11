Der Druck und die grünen Aktien (Teil III)

Beyond Meat (deutsch: jenseits oder ohne Fleisch) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in El Segundo, Kalifornien. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus einer Mischung aus Wasser, Erbsenproteinisolat und verschiedenen pflanzlichen Ölen. Je nach Produkt werden noch unterschiedliche Gewürze, Aromen und weitere Zutaten hinzugefügt.

2009 von Ethan Brown gegründet begann das Unternehmen im April 2013 unter der Bezeichnung Beyond Chicken mit dem Verkauf von Huhnersatzprodukten durch die Supermarktkette Whole food market. Im selben Jahr kam das Produkt Beyond Beef auf den Markt. The Beast Burger ist seit Februar 2015 und Beyond Sausage seit Januar 2018 in den Vereinigten Staaten erhältlich.

Seit Juni 2018 besitzt Beyond Meat mit der Inbetriebnahme einer Fabrik in Columbia einen zweiten Produktionsstandort. Das Unternehmen verkündete im selben Monat, dass seine Produkte an 27 000 Orten angeboten und verkauft werden. Im Juli 2018 wurde der Vertrieb in 50 Staaten über Tesco im Vereinigten Königreich, A & W in Kanada und der niedersächsischen PHW-Gruppe (jetzt bei METRO) in Deutschland bekanntgegeben.

An die Börse ging das Unternehmen im Mai 2019. Bemerkenswert dabei war, dass die Aktie gleich 150 Prozent am ersten Börsentag zulegte. Bei diesem Börsengang war eine Menge Kursfantasie eingepreist. Mit 63,84 Euro im Mai gestartet lief der Kurs bis 207,35 Euro im Juli, dann aber setzte die Ernüchterung ein, und die Aktie kam bis auf aktuell 130 Euro zurück. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 87,9 Millionen Dollar.

Entscheidend für die Zukunft des Unternehmens werden neue dauerhafte Produktinnovationen sein, die von einer breiten Verbraucherschicht und nicht nur von Veganern weltweit akzeptiert werden. Aber da es sich um ein junges Unternehmen handelt, werden wir bei der Unternehmensentwicklung zunächst geduldig sein müssen.