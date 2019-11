Die Aktienmärkte dürften sich seit einiger Zeit wie ein Truthahn fühlen: sie werden ständig gefüttert durch neue Meldungen über den unmittelbar bevorstehenden Deal im Handelskrieg einerseits, und bekommen zusätzlich noch „Doping“ durch die Liquidität vor allem der Fed, aber auch anderer Notenbanken. Was soll also schief gehen, denken sich da die Truthähne kurz vor Thanksgiving? Aber vor allem in den USA lauern im Hintergrund Gefahren wie die Turbulenzen am US-Geldmarkt, der ohne die Fed nicht mehr funktionsfähig wäre, dazu die Zeitbombe BBB-Anleihen (dazu ein Webinar am Donnerstag, 20.00Uhr). Heute der letzte ernst zu nehmende Handelstag an der Wall Street (morgen Thanksgiving) mit einer Fülle von Konjunkturdaten..

Das Video "Das großartige Leben der Truthähne!" sehen Sie hier..