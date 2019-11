In den letzten Wochen etablierte sich bei ConocoPhillips eine (leichte) Aufwärtsbewegung. Im Vergleich zu den Aktien zahlreicher Mitbewerber im Ölsektor schlug sich die Aktie von ConocoPhillips damit sehr achtbar. Dennoch gilt es festzustellen, dass sich der Wert bislang noch nicht entscheidend freischwimmen konnte. Das könnte sich jedoch ändern, denn die Aktie steuert auf eine eminent wichtige Zone zu.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.10. hieß es u.a. „[…] In der Folgezeit entwickelte die Aktie – wie befürchtet - weitere Abwärtsdynamik und tauchte schließlich unter die 57er Unterstützung ab. Ein Test der 50,0 US-Dollar blieb dem Wert jedoch erspart, bis auf knapp 53,0 US-Dollar ging es dennoch. Seitdem versucht sich die Aktie daran, die 57,0 US-Dollar zurückzuerobern. Mit dem gestrigen Handelstag ist die Aktie wieder in Schlagdistanz zu dem Widerstand gerückt. Ein neuer Versuch, diesen Widerstand auszuhebeln, sollte unmittelbar bevorstehen. Oberhalb von 57,0 US-Dollar könnte es in Richtung 60,0 US-Dollar oder gar 63,0 US-Dollar weitergehen. […]“.



Die Aktie kämpfte sich in der Folgezeit weiter nach oben. Die 57,0 US-Dollar wurden übersprungen und auch die 60,0 US-Dollar scheinen nach anfänglichem Zögern „kassiert“ worden zu sein. Nun trifft die Aktie aber auf den aus unserer Sicht entscheidenden Bereich von 63,0 US-Dollar. Ein wichtiger Horizontalwiderstand in Verbindung mit der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie formen ein veritables Widerstandscluster. Ein Ausbruch hätte womöglich richtungsweisenden Charakter. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde mit dem Bereich 65,0 bis 70,0 US-Dollar die ehemalige Handelsspanne warten, die das Handelsgeschehen im ersten Quartal dieses Jahres dominierte. Idealerweise taucht die Aktie nun nicht mehr unter die 57,0 US-Dollar ab.