PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx hat am ersten Handeltag im Dezember neuen Rückenwind von erfreulichen Wirtschaftsdaten aus China erhalten. Der Leitindex der Eurozone kletterte am Montag um 0,55 Prozent auf 3724,10 Punkte und näherte sich so seinem Hoch seit 2015, das er vor zwei Wochen bei 3733 Punkten erreicht hatte.

Als wichtigster Treiber galt die Tatsache, dass der Einkaufsmanagerindex der großen und staatlichen chinesischen Unternehmen erstmals seit April wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen war. Dies sorgte dafür, dass der Aktienhandel nicht nur in Fernost, sondern auch in Westeuropa trotz des immer noch ungelösten Handelskonflikts mit recht positivem Grundtenor in den Dezember startete.