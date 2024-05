Unter der Führung von CEO Stuart Machin und dem Vorsitzenden Archie Norman verzeichnet M&S in beiden Hauptgeschäftsbereichen – Bekleidung sowie Wohnen und Lebensmittel – ein anhaltendes Wachstum. Die Umsätze in diesen Segmenten stiegen auf 13,11 Milliarden Pfund, verglichen mit 11,99 Milliarden Pfund im Vorjahr, und lagen damit über den von FactSet prognostizierten 13,01 Milliarden Pfund.

Die Aktien von M&S stiegen in London in der Spitze um 9,6 Prozent und notierten zuletzt 6,3 Prozent höher bei 291,10 Pence. Das Unternehmen gab bekannt, dass sowohl die Lebensmittel- als auch die Bekleidungs- und Heimwarenabteilungen das zwölfte Quartal in Folge Umsatzwachstum erzielt haben, unterstützt durch Initiativen zur Verbesserung der Qualität und Preisgestaltung seiner Produkte.

Die Neugestaltung des Angebots und der Markenappeal, unter anderem durch Kampagnen mit bekannten Models und Künstlern, trugen zu einer Steigerung der Verkäufe bei. Besonders im Bekleidungssektor konnte M&S jüngere Kunden gewinnen und verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum.

Ein wichtiger Teil der Strategie ist auch die Optimierung der Lieferkette und der Filialen, welche die Effizienz verbessert und zur Kostensenkung beigetragen hat. Diese Maßnahmen sind Teil des umfangreichen Plans des Unternehmens, bis 2027-28 signifikante Kostensenkungen zu realisieren und die Betriebsmargen zu steigern.

Trotz des nicht konsolidierten Ergebnisses seiner Ocado-Einzelhandelssparte, das hinter den ursprünglichen Geschäftsplänen zurückblieb, zeigt sich M&S optimistisch hinsichtlich der aktiven Kunden- und Umsatzsteigerung. Das Unternehmen plant, seine Investitionen in Mitarbeitergehälter durch strukturelle Kostensenkungen und andere Effizienzmaßnahmen zu finanzieren, und erwartet, dass diese Investitionen durch reduzierte Energiekosten weitgehend ausgeglichen werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion