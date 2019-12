DAX – Tageskerzen

Der DAX wird zur Eröffnung bei ca. 13.140 Punkten taxiert. Ohne neue News zum Zollstreit dürfte der DAX um dieses Niveau pendeln und vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten eine abwartende Haltung einnehmen. Widerstand ist im Bereich 13.170/13.180 Punkten anzunehmen. Unterstützung bei ca. 13.080/70 Punkten. Positiv über 13.220 mit Ziel 13.280/90, negativ unter 13.050 Punkten mit Zielen von 13.000 bis 12.950 Punkten. Ein Fall unter 12.950 Punkten würde ein Ziel von 12.800 bis 12.700 Punkten zulassen.

DAX (L&S) – Stundenkerzen

Stefan Salomon

