06.12.2019



PAUL HARTMANN AG (ISIN DE0007474041): Ergebnisprognose Geschäftsjahr 2020 - Fokussierung der strategischen Ausrichtung



Die wettbewerbliche Stärkung von HARTMANN steht im Vordergrund der aktuellen Mehrjahresplanung des Vorstands der PAUL HARTMANN AG. Diese mehrjährige Planung, welcher der Aufsichtsrat heute zugestimmt hat, bewirkt ein deutlich reduziertes EBIT für 2020. Gleichzeitig geht der Vorstand für 2020 von einem moderaten organischen Umsatzwachstum und einem bereinigten EBITDA von EUR 159 bis EUR 176 Mio. aus.



Der Vorstand zieht im Rahmen der aktuellen Mehrjahresplanung mit einer strategischen Fokussierung die Konsequenz aus dem aktuell herausfordernden Marktumfeld. Die neu fokussierte Strategie adressiert den weiter zunehmenden Preisdruck in den Absatzmärkten, insbesondere durch den wachsenden Druck auf öffentliche Gesundheitsbudgets, sich verschärfende regulatorische Anforderungen in und außerhalb der EU sowie den Trend zur Digitalisierung. Sie hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit von HARTMANN zu steigern, damit führende Marktpositionen in den Kerngeschäftsfeldern des Unternehmens erlangt werden und HARTMANN als Partner seiner Kunden einen wichtigen Beitrag im Gesundheitswesen leisten kann. Wesentliche Zielsetzungen dabei sind



- Erhöhte Innovationsrate und Erschließung neuer digitaler Geschäftsmodelle

- Gezielte Investitionen in profitable Kundensegmente und Vertriebskanäle

- Erhöhung der Effizienz in globalen Prozessen



- Verbesserung der Kosten- und Wettbewerbsposition



Die Umsetzung erfordert deutliche Investitionen in neue Produktionsanlagen, Logistiklösungen und Infrastruktur. Ebenso werden erhöhte Aufwendungen im Bereich der Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing sowie für regulatorische Anforderungen und Zukunftsinvestitionen z.B. im Bereich der Digitalisierung geplant.



Vor diesem Hintergrund gibt der Vorstand ab dem Geschäftsjahr 2020 eine Prognose für die HARTMANN GRUPPE ausschließlich auf die erwartete Entwicklung des bereinigten EBITDA und auf das erwartete organische Umsatzwachstum ab. Das bereinigte EBITDA und das organische Umsatzwachstum sind für die HARTMANN GRUPPE wichtige interne und externe Bewertungskennzahlen, die nicht durch Sondereffekte belastet sind und damit die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung besser darstellen als das EBIT bzw. das Umsatzwachstum (gesamt).



Für das Geschäftsjahr 2019 wurde in der Prognoseberichterstattung im Konzernlagebericht 2018 von einem EBIT in einer Bandbreite von EUR 102 bis EUR 112 Mio. ausgegangen. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, diese Prognose im Gesamtjahr 2019 zu erreichen.



Heidenheim an der Brenz, 06.12.2019



