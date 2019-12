WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 0,65 Prozent auf 3124,09 Punkte. Der Wochenauftakt gestaltete sich impulsarm und ruhig. Marktbewegende Meldungen gab es kaum. Zahlreiche Anleger dürften sich zudem vor den in dieser Woche anstehenden Wahlen in Großbritannien sowie den kommenden Notenbankentscheidungen zurückzuhalten. Die Analysten der Helaba erwarten in dieser Woche aber weder von der US-Notenbank Fed noch von der EZB einen Zinsschritt.

Die am Montag veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine nennenswerten Impulse. Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum verbesserte sich im Dezember erneut deutlich. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindex stieg im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Punkte auf plus 0,7 Zähler.