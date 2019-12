Nur Mini-Fortschritte beim Brexit und dem Handelsstreit

Bei der Parlamentswahl in Großbritannien hat die Partei von Premierminister Boris Johnson die absolute Mehrheit im Unterhaus gewonnen. Johnson kann damit nun den Brexit deutlich einfacher durchsetzen, als es bislang der Fall war. Denn nun muss er nur noch die Kritiker aus den eigenen Reihen überzeugen. Und so scheint ein (geregeltes) Ausscheiden aus der Europäischen Union am 31. Januar deutlich wahrscheinlicher – ja sogar so gut wie sicher. Schließlich hatte Johnson selbst den aktuellen Austrittsvertrag mit der EU zuletzt ausgehandelt. Das Unterhaus kann diesem nun zustimmen und der Brexit damit am 31. Januar geregelt stattfinden.

Eine gehörige Portion Unsicherheit ist aus dem Markt

Und weil damit nun eine gehörige Portion Unsicherheit aus dem Markt ist und die Anleger Sicherheit mögen, konnten insbesondere das Pfund und der Euro, aber auch viele Aktien gestern stark zulegen. Allerdings hielten sich die Gewinne insgesamt in Grenzen und sie wurden anschließend zu einem Großteil wieder abgegeben. So konnte der DAX zum Beispiel zwar mit einer Eröffnungslücke auf ein Zwei-Jahres-Hoch steigen, doch Anschlussgewinne blieben aus (siehe roter Kreis im folgenden Chart).