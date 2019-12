Wirecard – kurioses Orderbuch am Sonntag

Liebe Leser von Feingold Research, selbst am Sonntag Abend versorgen wir Euch mit Auffälligkeiten bei Wirecard. Als Abonnent von Feingold Research darf man sowas täglich erwarten, denn wir sind die schnellsten, wenn es um Wirecard geht. Das ist unser Anspruch. Am Sonntag sieht es so aus – 13.497 Stücke in einer Orderposition auf WDI bei Lang & Schwarz. Das ist derart komisch (und der Kurs gibt 1,5% nach), da sonst pro Quartal auf L&S nur 13.000 WDI umgehen. Womöglich ein Thema für das nächste Wirecard-Video von Daniel. Denn – wir haben für Euch ein neues Video - hier zu sehen - mit neutraler Auseinandersetzung zu Wirecard. Und wir haben etwas Spannendes gefunden. Was glaubt Ihr, wann die ersten Bilanzvorwürfe gegen WDI kamen? Wir zeigen es im Video. Es war im Jahr 2007! Und die Causa DWS? Erklärt Daniel auch ausführlich im Video. Schaut gerne rein, nächste Woche gibt es dann frische Anlageideen auch zu Wirecard im Exklusivbereich – hier. Oder testet uns gerne einen Monat – übernächste Woche folgt auch die große Depotneuaufstellung für 2020!